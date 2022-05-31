МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем остаются в "зелёной" зоне и поднимаются примерно на 1,5%, рынки обращают внимание главным образом на решение ЕС ограничить импорт нефти из России, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть растут во вторник утром

По состоянию на 13.44 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,49%, до 119,35 доллара за баррель, июльских — на 1,59%, до 123,6 доллара. Ранее в ходе торгов цена достигала 124,1 доллара, это рекорд с 9 марта. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 1,31%, до 118,72 доллара за баррель.

В ночь на вторник ЕС достиг соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго, которое затронет поставки нефти по морю из РФ. При этом блок подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций. Подразумевается, что к концу года ЕС сократит закупки нефти в России на 90%.

Вместе с этим со стороны спроса влияет на котировки оптимизм вокруг экономики Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая вырос до 47,8 пункта с 41,9 пункта месяцем ранее, а композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг увеличился до 48,4 пункта с 42,7 пункта в апреле.