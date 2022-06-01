МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Белоруссия с 1 июня снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщило агентство Белта со ссылкой на постановление Совета Министров. Белый дом назвал виновного в подорожании бензина в США на 60%

Ранее страна уже понижала ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, с 1 мая.

"Документом, в частности, изменяются ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — 44,8 доллара за тонну (ранее — 49,6 доллара), прямогонный бензин — 24,6 доллара за тонну (ранее — 27,2 доллара), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — 13,4 доллара за тонну (ранее — 14,8 доллара)", — отмечает Белта.