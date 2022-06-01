МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Компании попавшего под санкции российского бизнесмена Андрея Мельниченко СУЭК и "Еврохим" открывают местные торговые подразделения в компании-экспортере нефти в Персидском заливе. Об этом пишет агентство Блумберг по ссылкой на источники. Израиль и ОАЭ подписали историческое соглашение о свободной торговле

"Московский производитель угля СУЭК и швейцарская компания по производству удобрений "Еврохим", основанные Мельниченко, открывают местные торговые точки в компании-экспортере нефти в Персидском заливе", — говорится в матереалах агентства. Представители Мельниченко и СУЭК отказались от комментариев. "Еврохим" на запросы не ответил.

По данным Блумберг, официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов подчеркивают открытость страны для бизнеса и инвесторов со всего мира. "Это показывает, что влияние США неуклонно снижается", — заявил агентству бывший старший директор по международным экономическим вопросам Совета национальной безопасности Белого дома Норман Бейли.