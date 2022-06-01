МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров заявил на международном технологическом форуме "Инновационные технологии недропользования — основа экономики будущего", что тренд на рост углеводородных запасов в России сохраняется. По его словам, в 2022 году он ожидается на уровне 2021 года, но затем ситуация может измениться. "Газпром" в мае 22 раза побил десятилетний рекорд по поставкам в России

"Тренд сохраняется, поэтому мы ожидаем прирост на уровне, что и в прошлом году. В следующем году и через год возможно какое-то изменение… У нас очень многие эффекты — они отложенные, то есть мы не видим их сиюминутно, это 3-5 лет", — сказал он.

По словам Петрова, Роснедра ожидают в этом году 3-4 крупных аукциона на углеводородные месторождения на Ямале, но интерес компаний вызывает сомнения.

"У нас очень много в плане аукционов. При том все большие. У нас по Ямалу, я сейчас не вспомню, 3 или 4 точно будет больших. Опять-таки мы к этому готовились в прошлом году, посмотрим, насколько у компаний будет интерес в этом году. Может быть мы придержим", — сообщил он журналистам на международном технологическом форуме "Инновационные технологии недропользования — основа экономики будущего".

Он отметил, что пока все идет по плану. "Ничего сильно не поменялось. Но уже озабоченность высказывается, объективно мы видим, что ситуация развивается непредсказуемо, и лучше перестраховаться, — добавил Петров.

Петров добавил, что Роснедра прорабатывают варианты стимулирования геологоразведки компаний, так как сейчас многие из них резко сокращают её объёмы.

"Она (идея о компенсации части затрат компаниям на геологоразведку — ред.) движется, рассматривается, но здесь больше работа уже с Минфином… многие компании в связи с ситуацией резко сокращают объёмы геологоразведки… Сейчас рассматриваем различные варианты стимулирования", — сообщил он журналистам на международном технологическом форуме "Инновационные технологии недропользования — основа экономики будущего".

Глава ведомства подчеркнул, что Роснедра поддерживают идею поддержки увеличения геологоразведки. "Вопрос — какими механизмами", — заключил чиновник.