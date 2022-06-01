МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы роста, рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг спроса и поставок, свидетельствуют данные торгов. Евросоюз гарантировал Венгрии поставки российской нефти морем

По состоянию на 12.41 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,53%, до 117,37 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,5%, до 116,39 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и поставок сырья. Днем ранее нефть подешевела на сообщении газеты Wall Street Journal о том, что некоторые члены ОПЕК+ изучают идею приостановки участия России в альянсе, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет на поставки начинают подрывать способность компаний РФ добывать больше нефти. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет завтра, 2 июня.

Но в первый день лета нефть снова дорожает, поскольку рынки продолжают оценивать решение ЕС ограничить импорт российской нефти. В ночь на вторник ЕС достиг соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго, которое затронет поставки нефти по морю из РФ. при этом влияние такого решения на мировой рынок неоднозначно.

"Импорт российской нефти, вероятно, продолжит получать поддержку в краткосрочной перспективе, поскольку поэтапное снижение поставок нефти из РФ в Европу компенсируется сильным спросом на российское сырье со скидкой из Индии и Китая", — приводит издание мнение аналитиков UBS.

Инвесторы также ждут недельную статистику запасов нефти в США, которая будет опубликована в четверг вечером. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегический резерв, за неделю по 27 мая снизились на 0,1 миллиона баррелей. Таким образом, запасы могут показать третье недельное снижение подряд.