Ирак обновил рекорд по доходам от месячного экспорта нефти в мае
Ирак побил мартовский рекорд по доходам от месячного экспорта нефти в мае
Читать 1prime.ru в
КАИР, 1 июн — ПРАЙМ. Ирак в мае обновил мартовский рекорд по доходам от месячного экспорта нефти, получив 11,4 миллиарда долларов, следует из полученного РИА Новости заявления министерства нефти страны.
"Общий объем экспорта сырой нефти составил 102 миллиона 303 тысячи 20 баррелей, доходы достигли 11,436 миллиарда долларов", — приводит министерство предварительные данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).
Среднесуточный объем экспорта нефти за отчетный период составил 3,3 миллиона баррелей при средней стоимости барреля на уровне 111,79 доллара.
Экспорт нефти в марте принес Ираку рекордную за 50 лет сумму — почти 11 миллиардов долларов при средней цене нефти в 108,5 доллара за баррель. Доходы от экспорта в апреле уступили мартовским показателям и составили 10,6 миллиарда долларов при средней стоимости барреля на уровне 104,6 доллара.
https://1prime.ru/energy/20220601/837051607.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.