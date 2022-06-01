КАИР, 1 июн — ПРАЙМ. Ирак в мае обновил мартовский рекорд по доходам от месячного экспорта нефти, получив 11,4 миллиарда долларов, следует из полученного РИА Новости заявления министерства нефти страны. Россия и Ирак обсудили план сотрудничества по нефти и газу

"Общий объем экспорта сырой нефти составил 102 миллиона 303 тысячи 20 баррелей, доходы достигли 11,436 миллиарда долларов", — приводит министерство предварительные данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Среднесуточный объем экспорта нефти за отчетный период составил 3,3 миллиона баррелей при средней стоимости барреля на уровне 111,79 доллара.

Экспорт нефти в марте принес Ираку рекордную за 50 лет сумму — почти 11 миллиардов долларов при средней цене нефти в 108,5 доллара за баррель. Доходы от экспорта в апреле уступили мартовским показателям и составили 10,6 миллиарда долларов при средней стоимости барреля на уровне 104,6 доллара.