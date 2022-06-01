Песков рассказал о последствиях европейского эмбарго на российскую нефть
Песков: антироссийские санкции ЕС негативно скажутся на всем мировом энергетическом рынке
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза в отношении российской нефти негативно скажутся на всем мировом энергетическом рынке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, европейское направление достаточно важное с точки зрения объемов продаж и так далее. Эти санкции, конечно же, они негативно скажутся. Негативно скажутся, наверное, для всего континента. И для европейцев негативно скажутся, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка", — сообщил пресс-секретарь.
Он добавил, что в настоящее время страна работает над переориентированием высвобождающихся объемов в альтернативные направления.
"Это целенаправленное действие, системное, которое позволит нам минимизировать эти негативные последствия. Но еще раз повторяю, от негативного эффекта Европа и европейцы тоже не свободны, им предстоит все это пережить", — отметил Песков.
https://1prime.ru/energy/20220601/837051899.html
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