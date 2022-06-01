МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза в отношении российской нефти негативно скажутся на всем мировом энергетическом рынке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков прокомментировал применение новой системы оплаты за газ

"Безусловно, европейское направление достаточно важное с точки зрения объемов продаж и так далее. Эти санкции, конечно же, они негативно скажутся. Негативно скажутся, наверное, для всего континента. И для европейцев негативно скажутся, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка", — сообщил пресс-секретарь.

Он добавил, что в настоящее время страна работает над переориентированием высвобождающихся объемов в альтернативные направления.

"Это целенаправленное действие, системное, которое позволит нам минимизировать эти негативные последствия. Но еще раз повторяю, от негативного эффекта Европа и европейцы тоже не свободны, им предстоит все это пережить", — отметил Песков.