МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в мае 2022 года выросла на 11,8% по отношению к апрелю нынешнего года и в 1,2 раза к маю прошлого года — до 78,81 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ. Песков рассказал о последствиях европейского эмбарго на российскую нефть

"Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2022 года сложилась в размере 78,81 доллара за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в мае 2021 года (66,63 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в апреле этого года марка Urals стоила в среднем 70,52 доллара за баррель.

В январе-мае 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 83,48 доллара за баррель против 61,62 доллара за аналогичный период 2021 года.