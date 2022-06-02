МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Саудовская Аравия готова наращивать производство нефти, если в России добыча значительно упадет на фоне санкций Запада. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "Татнефть" спрогнозировала прирост запасов нефти компании в 2022 году

"Саудовская Аравия дала понять союзникам с Запада, что она готова нарастить производство нефти, если добыча в России существенно упадет из-за санкций", — пишет издание. По мнению страны, нефти на рынке уже не хватает. Такая ситуация способствует росту цен, но настоящего дефицита пока нет, отмечают источники.

По данным одного из источников, обсуждалось немедленное увеличение добычи энергоресурса в Саудовской Аравии и ОАЭ, о чем может быть объявлено на встрече ОПЕК+ в четверг, но никаких окончательных решений пока не принято.