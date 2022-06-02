МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбахов сообщил, что с блока нефтегазовых месторождений "Азери — Чираг — Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, с начала их эксплуатации добыто 555 миллионов тонн нефти. Доходы Азербайджана от месторождения в Каспийском море выросли в 10 раз

"На сегодняшний день с "Азери — Чираг — Гюнешли" и "Шахдениз" добыто 555 млн тонн нефти", — отметил министр в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

Также с указанных месторождений добыто 168 миллиардов кубометров газа и 36 миллионов тонн газового конденсата. Прибыль от данных проектов составила свыше 163 миллиардов долларов, добавил Шахбахов.