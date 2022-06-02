МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ неожиданно рекомендовал альянсу увеличить добычу нефти в июле сразу на 648 тысяч баррелей в сутки, при этом исключение России из обязательств не обсуждалось на заседании, следует из сообщения источника РИА Новости в одной из делегаций. В ОПЕК отрицают исключение России из обязательств по сделке альянса

По словам собеседника агентства, комитет рекомендовал утвердить проект коммюнике альянса ОПЕК+, которое будет опубликовано по итогам заседания всех глав делегаций. В нем сообщается: "Сдвинуть вперед планируемую общую корректировку добычи в сентябре и распределить рост добычи в 0,432 миллиона баррелей в сутки на июль и август. Таким образом, июльская добыча будет скорректирована вверх на 0,648 миллиона баррелей в сутки".

Источник отметил, что эти условия пока предварительны, все будет зависеть от заседания всех глав делегаций, которое скоро начнется. При этом, по его словам, про исключение России из обязательств "не говорили вообще".

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного мерами борьбы с коронавирусом по всему миру. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.