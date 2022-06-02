МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима, комментируя сообщения о возможном исключении России, заявил РИА Новости, что обязательства по сделке ОПЕК+ являются добровольными, альянс не исключает страны из этой инициативы.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций.
Министр отметил, что ОПЕК+ — это добровольная инициатива.
"Мы не приглашаем и не исключаем. Именно поэтому во всех заявлениях инициативы говорится о "добровольном вкладе", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20220602/837065130.html
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