МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима, комментируя сообщения о возможном исключении России, заявил РИА Новости, что обязательства по сделке ОПЕК+ являются добровольными, альянс не исключает страны из этой инициативы. Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу нарастить добычу нефти

Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций.

Министр отметил, что ОПЕК+ — это добровольная инициатива.

"Мы не приглашаем и не исключаем. Именно поэтому во всех заявлениях инициативы говорится о "добровольном вкладе", — сказал он.