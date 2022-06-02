МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. По итогу заседания всех глав делегаций ОПЕК+ было решено в июле и августе более интенсивно увеличить добычу нефти, вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тысячи баррелей в сутки будет 648 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщили РИА Новости три источника в делегациях альянса. В ОПЕК отрицают исключение России из обязательств по сделке альянса

"Согласован рост на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе", — рассказал один из источников.

Согласно утвержденному альянсом коммюнике, Саудовская Аравия сможет добывать в июле 10,833 миллиона баррелей в сутки, такая же квота у России. Для ОАЭ разрешенный уровень добычи на июль составит 3,127 миллиона баррелей в сутки, для Ирака — 4,58 миллиона, Кувейта — 2,768 миллиона, Казахстана — 1,68 миллиона.

Следующая встреча запланирована на 30 июня.