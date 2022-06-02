МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту после того, как ОПЕК+ согласовал увеличение добычи нефти в июле и августе, свидетельствуют данные торгов. Главы делегаций ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на лето

По состоянию на 16.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,54%, до 117 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,69%, до 116 долларов. До оглашения итогов заседания ОПЕК+ нефть дешевела.

Ранее в четверг страны ОПЕК+ решили в июле и августе более интенсивно увеличить добычу нефти, вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тысячи баррелей в сутки будет 648 тысяч баррелей в сутки.

"Это довольно незначительное изменение, но оно намекает на грядущий жесткий баланс в конце этого года, когда санкции ЕС в отношение России начнут оказывать влияние. Вопрос в том, есть ли еще что-нибудь в баке ОПЕК",- отметил директор Enverus Intelligence Research Билл Фаррен-Прайс (Bill Farren-Price), чье мнение приводит агентство Блумберг.