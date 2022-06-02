МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рост мирового спроса на нефть в текущем году составит 3,5-4 миллиона баррелей в сутки, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Новак прокомментировал решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти летом

"На мой взгляд и на взгляд участников сегодняшней министерской встречи, рынок достаточно сбалансированный. Мы видим, что в этом году общий прирост спроса составит примерно 3,5-4 миллиона баррелей в сутки", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Вице-премьер обратил внимание, что сейчас во многих странах наблюдается отмена коронавирусных ограничений, и это, по словам Новака, означает восстановление потребления нефти. "Оно частично уже в течение первых нескольких месяцев этого года восстановилось", — добавил он.

ОПЕК в своем майском докладе понизил прогноз роста мирового спроса на нефть на текущий год на 0,3 миллиона баррелей в сутки — до 3,4 миллиона. Прогнозировалось, что в итоге мировой спрос на нефть составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки.