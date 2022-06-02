СМИ: новые санкции ЕС включают запрет на страхование нефтяных танкеров
Блумберг: санкции ЕС включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что новые санкции ЕС включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть в третьи страны. Отмечается, что запрет вступит в силу через шесть месяцев после официального принятия мер.
Также сообщается, что новый пакет санкций также войдут председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева и еще десятки физических лиц.
Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.
https://1prime.ru/energy/20220602/837066798.html
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