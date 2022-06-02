МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что новые санкции ЕС включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть в третьи страны. Отмечается, что запрет вступит в силу через шесть месяцев после официального принятия мер. Постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Также сообщается, что новый пакет санкций также войдут председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева и еще десятки физических лиц.

Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.