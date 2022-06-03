МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Запад стремится ослабить Россию и лишить ее доходов от продажи энергоресурсов. Однако это опасная затея, пишет NYT, так как запрет на российскую нефть взвинтит и без того высокие цены на "черное золото". Это сильно ударит по мировой экономике, предупреждает автор статьи Клиффорд Краусс. В Китае рассказали о провале экономической войны Запада с Россией

Эмбарго Евросоюза, вводимое на большую часть нефтяного импорта из России, может стать новой встряской для мировой экономики. В результате произойдут кардинальные изменения в глобальной торговле энергоресурсами, российская экономика ослабеет, Китай и Индия укрепят переговорный потенциал, а добывающие страны типа Саудовской Аравии обогатятся.

Пострадают в этой ситуации Европа, США и значительная часть остального мира, поскольку нефтяные цены, которые поднимаются в гору на протяжении нескольких месяцев, могут вырасти еще больше — ведь Европа будет покупать энергоресурсы у более отдаленных поставщиков. Европейские компании будут вынуждены рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их НПЗ смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую. Периодически будет возникать дефицит определенных видов топлива, таких как солярка, которой заправляют грузовики и сельскохозяйственную технику.

Как отмечают эксперты, опрошенные NYT, "Европа бросилась в погоню за новыми поставками нефти, а Россия начала поиски новых покупателей для своего топлива, и в результате они не оставят без внимания ни один уголок нашего мира". Но оценить последствия для каждой страны и для каждой компании сложно, потому что руководители, главы энергетических фирм и трейдеры будут реагировать по-разному.

Китай и Индия в определенной мере защищены от бремени высоких нефтяных цен, потому что Россия предлагает им нефть со скидкой. За последние два месяца Россия стала вторым поставщиком нефти для Индии, стремительно обогнав другие крупные добывающие страны, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В Индии также есть несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые могут получить огромные прибыли, перерабатывая российскую нефть в дизельное и прочие виды топлива, пользующиеся большим спросом в мире.

Западные лидеры хотят ослабить влияние России, стремясь лишить ее миллиардов долларов, получаемых ею от продажи энергоресурсов. Они надеются своими действиями принудить российские нефтедобывающие компании закрыть скважины, так как у Москвы не очень много нефтехранилищ, где она может хранить добытое топливо, пока ищет новых покупателей. Но это затея обречена на провал, так как если цены на нефть существенно вырастут, общая сумма российских доходов от ее продажи уменьшится незначительно. "Вернемся к лошадям и карете": французы испугались новых санкций ЕС

Другие нефтедобытчики, такие как Саудовская Аравия и западные нефтяные компании типа Exxon Mobil, BP, Shell и Chevron, тоже получат выгоду просто благодаря повышению цен. С другой стороны, потребителям и компаниям во всем мире придется больше платить за каждый литр топлива и за товары, доставляемые поездами и грузовиками.

"Это очень важно, беспрецедентно, — сказал Роберт Макналли (Robert McNally), работавший советником по энергетике у президента Джорджа Буша-младшего. — Это внесет коренные изменения не только в коммерческие, но и политические и геополитические отношения".

В свою очередь, Меган О'Салливан (Meghan L. O'Sullivan) из школы имени Кеннеди Гарвардского университета предупредил, что "будет много геополитических последствий. Эмбарго хоть и поможет США еще глубже проникнуть в мировую энергетическую экономику, но укрепит энергетические связи между Россией и Китаем".

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