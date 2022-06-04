МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Эмбарго Евросоюза на российскую нефть приведет к тому, что европейские предприятия и потребители будут страдать от высоких цен на нефть, пишет журнал Spiegel со ссылкой на главу исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрама Вольфа. NYT рассказала об "опасной затее" Запада в отношении России

"Инфляционное давление будет продолжаться", — предупреждает эксперт.

Экономист ожидает "значительной потери покупательной способности", и это заставит политиков действовать. "Правительства, вероятно, попытаются смягчить ценовой шок за счет скидок на топливо, снижения налогов и поддержки доходов. Это может увеличить уровень госдолга", — отметил он.

Глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд прогнозирует, что Россия найдет новых покупателей, преимущественно в Азии. По его мнению, эмбарго может стать "проблемой" для России, "но впереди еще долгий путь".