МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Россия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей, несмотря на ограничения на их поставки морем в Евросоюз, Москва увеличивает продажи на альтернативные рынки, и, учитывая цены на нефть, потерь для бюджета РФ не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Туркмении выделил 300 миллионов долларов на продовольствие

"Что касается нас, "шестого пакета", ограничений поставок углеводородов по морю. Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам", "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи", — сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

"Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей", — добавил министр.

Отныне нельзя допускать, чтобы критические сферы жизнедеятельности РФ зависели от инвестиций, технологий Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы извлекаем из всего этого урок. Никогда впредь не надо полагаться на этих людей. Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они "перебесятся", посмотрим, что они нам скажут. Ни в коем случае, отныне и вовеки, нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран", — сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".