МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Ответные российские меры в отношении компании Gazprom Germania и ее дочерних структур могут привести к дополнительным расходам немецких налогоплательщиков и потребителей газа в размере около пяти миллиардов евро в год, пишет Welt am Zonntag со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Россия 11 мая решила прекратить поставки в адрес Gazprom Germania. Ранее правительство ФРГ передало немецкую дочернюю компанию российского концерна "Газпром" под внешнее управление.
Из-за необходимости для Германии срочно закупать газ в настоящее время возникают дополнительные расходы. Некоторые из них должны быть переложены на поставщиков энергии и, таким образом, за них заплатят конечные потребители.
В итоге, как отмечается, федеральный бюджет столкнется с большой нагрузкой. Кроме того, газохранилища требуют больших затрат, а время уходит — необходимо успеть до следующей зимы.
"Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
https://1prime.ru/energy/20220605/837084688.html
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