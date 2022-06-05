МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Ответные российские меры в отношении компании Gazprom Germania и ее дочерних структур могут привести к дополнительным расходам немецких налогоплательщиков и потребителей газа в размере около пяти миллиардов евро в год, пишет Welt am Zonntag со ссылкой на неназванных представителей отрасли. В Германии оценили обеспеченность газом на фоне проблем с поставками

Россия 11 мая решила прекратить поставки в адрес Gazprom Germania. Ранее правительство ФРГ передало немецкую дочернюю компанию российского концерна "Газпром" под внешнее управление.

Из-за необходимости для Германии срочно закупать газ в настоящее время возникают дополнительные расходы. Некоторые из них должны быть переложены на поставщиков энергии и, таким образом, за них заплатят конечные потребители.

В итоге, как отмечается, федеральный бюджет столкнется с большой нагрузкой. Кроме того, газохранилища требуют больших затрат, а время уходит — необходимо успеть до следующей зимы.

"Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.