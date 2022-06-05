МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Введенные Россией ответные санкции против бывшей структуры "Газпрома" в ФРГ Gazprom Germania GmbH могут обернуться для немецкой экономики потерями в 5 миллиардов евро в год, сообщает издание Welt. Источник сообщил о начале работы крупнейшего месторождения нефти в Ливии

Правительство России в мае утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.

Как пишет газета, Германия вынуждена искать новых поставщиков газа для Gazprom Germania. Это приведет к росту затрат, и в конечном итоге расходы лягут на плечи потребителей в виде более высоких цен. Поскольку компания находится в попечительском управлении Федерального сетевого агентства, закупки газа осуществляются за бюджетный счет.

Газета в своих оценках ссылается на представителей газовой отрасли, в министерстве экономики при этом не комментируют возможные потери.