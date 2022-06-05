МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50%, сообщает Федеральное сетевое агентство. СМИ оценило потери немцев из-за ответных российских санкций

"Газоснабжение Германии стабильно. Безопасность энергоснабжения в настоящее время по-прежнему обеспечена", — говорится в ежедневном докладе агентства.

Уточняется, что уровень заполненности газохранилищ составляет 50,1%, он значительно выше, чем в предыдущие годы в аналогичное время года.

Приостановки поставок газа из РФ в Нидерланды и Данию не оказали эффекта на снабжение Германии, добавляют в ведомстве.

"Газпром" во вторник сообщил, что остановил поставки газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме. О переходе на новую схему платежей за газ, поставляемый с 1 апреля, контрагенты были своевременно проинформированы, отметила российская компания. По этой причине уже были остановлены поставки PGNiG (Польша, 27 апреля), "Булгаргазу" (Болгария, 27 апреля), Gasum (Финляндия, 21 мая).

В понедельник также датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит ей поставки. Крайний срок оплаты — 31 мая, указала компания. Дания также получает российский газ через "Северный поток".

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".