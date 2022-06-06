В ЮАР заявили о ведении переговоров об инвестициях с "Газпромом"
МИД ЮАР: "Газпром" ведет переговоры об инвестициях с южноафриканскими компаниями
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука сообщил, что "Газпром" ведёт переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций, причём проект с Sasol находится в стадии согласования.
"Он еще в процессе согласования, пока не было финальной стадии переговоров", — заявил дипломат, комментируя состояние проекта "Газпрома" и Sasol.
Посол отметил желание российской компании развивать нефтегазовые проекты вместе с южноафриканскими предприятиями.
По словам Макетуки, переговоры также ведет "Русгидро".
"Ведутся переговоры. Но все обсуждения 24 февраля приостановились… с обеих сторон — российской и со стороны ЮАР", — подчеркнул посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
https://1prime.ru/energy/20220606/837089460.html
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