МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука сообщил, что "Газпром" ведёт переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций, причём проект с Sasol находится в стадии согласования. Евросоюз обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды

"Он еще в процессе согласования, пока не было финальной стадии переговоров", — заявил дипломат, комментируя состояние проекта "Газпрома" и Sasol.

Посол отметил желание российской компании развивать нефтегазовые проекты вместе с южноафриканскими предприятиями.

По словам Макетуки, переговоры также ведет "Русгидро".

"Ведутся переговоры. Но все обсуждения 24 февраля приостановились… с обеих сторон — российской и со стороны ЮАР", — подчеркнул посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.