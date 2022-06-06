МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе придется "рыскать по миру" в поисках нефти такого же качества, как российская, они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива. Медведев назвал цель шестого пакета европейских санкций

"Сразу отказаться от нашей нефти — никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придётся рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества", — отметил политик в своем Telegram- канале.

"При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники", — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза России также заметил необходимость для Европы искать "серые" схемы для получения российской нефти в обход собственных санкций.

"И они знают, что все равно надо будет найти "серые" схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции", — сообщил политик, упомянув начавшиеся забастовки в Италии, Венгрии, Польше: "Дубиной народной войны", которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись".

Россия в свою очередь способна найти способы решения проблем, возникших с введением шестого пакета санкций. Запрет на страхование танкеров с российской нефтью может быть решен за счет госгарантий в рамках соглашений с третьими странами, заявил Медведев.

"Эта проблема решаема — вопрос страхования поставок может быть закрыт за счет госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами. Россия всегда была ответственным и надежным партнером, таким она останется и впредь", — отметил зампредседателя Совбеза России.