МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на источники пишет, что Индия ведет переговоры об увеличении импорта нефти из России за счет поставок компании "Роснефть". СМИ сообщили о возможном росте импорта российской нефти в Индию

"Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО "Роснефть", поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой", — сообщает агентство.

По словам источников, государственные компании вместе работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставки российской нефти в Индию. Грузы запрашивают на условиях поставки от "Роснефти", а продавец займется вопросами страхования и транспортировки.

Блумберг заявляет, что обсуждение деталей объемов нефти и цен до сих пор идет. Индийские банки собираются полностью финансировать все поставки.

В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, частично принадлежащая "Роснефти".

По расчетам Блумберга, Индия закупила более 40 миллионов баррелей российской нефти в период с конца февраля по начало мая, это примерно на 20% больше объема поставок за весь 2021 год.