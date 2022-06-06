Bloomberg: Индия собирается удвоить импорт российской нефти за счет поставок от "Роснефти"
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на источники пишет, что Индия ведет переговоры об увеличении импорта нефти из России за счет поставок компании "Роснефть".
"Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО "Роснефть", поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой", — сообщает агентство.
По словам источников, государственные компании вместе работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставки российской нефти в Индию. Грузы запрашивают на условиях поставки от "Роснефти", а продавец займется вопросами страхования и транспортировки.
Блумберг заявляет, что обсуждение деталей объемов нефти и цен до сих пор идет. Индийские банки собираются полностью финансировать все поставки.
В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, частично принадлежащая "Роснефти".
По расчетам Блумберга, Индия закупила более 40 миллионов баррелей российской нефти в период с конца февраля по начало мая, это примерно на 20% больше объема поставок за весь 2021 год.
https://1prime.ru/energy/20220606/837093571.html