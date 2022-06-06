МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером начали снижаться в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.16 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,24%, до 119,43 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 118,47 доллара.
В понедельник вечером стоимость нефти снижается в рамках коррекции после роста в течение трех-четырех дней. За предыдущих три дня нефть марки Brent подорожала на 6,64%, а марки WTI — на 4,81% за четыре.
Удорожание "черного золота" происходило на фоне опасений о росте спроса на нефть с началом летнего сезона автомобильных поездок и того, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные июльские цены на нефть для Азии. Повышение цены на Arab Light для азиатских покупателей на 2,1 доллара оказалось сильнее ожидаемых 1-1,5 доллара.
"В летние месяцы настроения должны оставаться однозначно бычьими", — сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock). "Восстановление спроса на нефть в сочетании с недостаточным предложением создает предпосылки для роста цен на нефть", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20220606/837097381.html
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