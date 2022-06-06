МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Сербия из-за санкций Запада в отношении нефти из России теряет 600 миллионов долларов на годовом уровне, в пятницу, 10 июня, планируется подписание договора на поставки газа, заявил президент страны Александр Вучич. Independent: европейские перевозчики делают посмешище из санкций

"Хочу сообщить гражданам Сербии. На русской нефти у нас, граждан Сербии, из кармана взяли 600 миллионов долларов в год из-за санкций (против) России. Мы должны вложить дополнительные деньги в газ. В пятницу подписывают газовое соглашение", — сообщил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, весь мир сейчас переживает энергетический кризис.

"Америка вводит чрезвычайное положение из-за электричества. В Швейцарии фактически режим ЧС из-за электричества… Мы формально не ввели чрезвычайное положение, но ввели его фактически", — указал сербский лидер и добавил, что есть проблемы с углем и ремонтом теплоэлектростанций, ожидаются проблемы с поставками нефти и нефтепродуктов.

Глава государства не уточнил, с кем именно планируется подписать договор, но единственным поставщиком газа в Сербию является Россия, и переговоры о новом контракте вошли в финальную стадию после телефонного разговора Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая.

После разговора Вучич сообщил, что достигнуты договоренности о принципиальных элементах нового контракта о поставках газа из РФ на три года, детали еще предстоит обсудить с "Газпромом". По его словам речь идет о дополнительных 800 миллионах кубометров газа в год к уже согласованным 2,2 миллиарда кубометров. Президент Сербии уточнял, что для расчета стоимости будет применяться нефтяная формула, и цена для Белграда будет одной из самых благоприятных — приблизительно в три раза меньше рыночной, до 410 долларов за тысячу кубометров. Стороны также обсудили увеличение объемов газохранилищ в Сербии.

Договор "Србиягаза" с "Газпромом" о поставках 6 миллионов кубометров газа в сутки из РФ в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. При этом Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию. Страна в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров газа в год по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января 2021 года.