"Лукойл" приступила к ребрендингу АЗС Shell в России
"Лукойл" запустил АЗС Shell под брендом Teboil в России
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. "Лукойл" сообщила о планах развивать сеть автозаправочных станций Shell в России под новым топливным брендом Teboil.
"По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной "Лукойлом" в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом – Teboil, которым "Лукойл" владеет с 2005 года", — говорится в пресс-релизе.
Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций.
https://1prime.ru/energy/20220607/837101776.html
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