МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. "Лукойл" сообщила о планах развивать сеть автозаправочных станций Shell в России под новым топливным брендом Teboil. В Казахстане заявили о снижении выгоды от транзита нефти через Россию

"По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной "Лукойлом" в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом – Teboil, которым "Лукойл" владеет с 2005 года", — говорится в пресс-релизе.

Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций.