МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. Украина и США обсуждают возможность поставки и оплату СПГ

"Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию", — сказала Йеллен на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США.

При этом она добавила, что безусловной целью действующей американской администрации является "ограничение доходов (с продажи нефти), поступающих в Россию".

Затрагивая ситуацию в США, Йеллен подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена "сделала все возможное", чтобы добиться снижения цен на энергоресурсы. Среди предпринятых шагов она упомянула, в частности, решение высвободить нефть из национальных стратегических резервов, подчеркнув, что без подобных решений стоимость бензина на американских автозаправках была бы "еще выше".

"Наша страна является частью мирового нефтяного рынка, который подвержен геополитическим воздействиям. Ввиду глобальной природы этого рынка для нас почти невозможно оградить себя от потрясений наподобие тех, что происходят в России и движут мировыми ценами на нефть", — сказала министр финансов США.

В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее в США инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине.