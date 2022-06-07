МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день — до 11,92 миллиона, а на следующий год – на 120 тысяч баррелей, до 12,97 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Минэнерго США прогнозирует рост экспорта СПГ в 2022 году

В мае минэнерго понизило эти прогнозы на 10 тысяч баррелей в день каждый — до 11,91 миллиона и 12,85 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Оценка добычи нефти в 2021 году сохранена на показателе в 11,19 миллиона баррелей в день.

МИНЭНЕРГО США СОХРАНИЛО ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2022 ГОДУ, НО ПОНИЗИЛО НА 2023 ГОД

Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 году на уровне 99,6 миллиона баррелей в сутки, но немного понизило показатели для 2023 года — до 101,3 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Согласно июньским прогнозам, мировое потребление нефти в 2022 году составит 99,63 миллиона баррелей в сутки, что на 20 тысяч баррелей выше оценок мая. Мировой спрос в 2023 году минэнерго ожидает на уровне 101,32 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ранее прогнозируемыми 101,55 миллиона.

МИНЭНЕРГО США ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ ЦЕНЫ НЕФТИ BRENT НА 2022 ГОД

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 107,37 доллара за баррель с прежних 103,35 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

EIA при этом сохранило прогноз средней цены Brent на 2023 год на уровне 97,24 доллара за баррель.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год был также повышен до 102,47 доллара за баррель с майской оценки в 98,2 доллара, на 2023 год прогноз не изменился и сохранился на уровне 93,24 доллара за баррель.