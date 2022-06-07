МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти ESPO из порта Козьмино в Японском море растёт, а в июле может стать рекордным на фоне западных санкций и интереса китайских и индийских компаний к российской нефти, передаёт агентство Рейтер. Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране

По данным агентства, "Транснефть" увеличила прокачку нефти по трубопроводу ВСТО в направлении порта Козьмино на 70 тысяч баррелей в сутки благодаря химическим добавкам, ускоряющим потоки нефти. Также, по словам источников агентства, планируется направить дополнительно 80 тысяч баррелей в сутки смеси ВСТО в Козьмино по железной дороге из Мегета.

"Планируется, что в июле экспорт нефти ESPO через Козьмино достигнет рекордно высокого уровня — около 880 000 баррелей в сутки", — пишет издание со ссылкой на источники. Дополнительные поставки позволят Козьмино увеличить общую загрузку примерно на 20% — с 750 до почти 900 тысяч баррелей в сутки, добавили они.

Как уточнило агентство, компании в Китае и в Индии в последние месяцы покупают больше российской нефти на фоне падения цен.

Евросоюз принял шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит поэтапный отказ европейских стран от импорта российской нефти, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года Евросоюз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.