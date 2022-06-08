МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Санкции против России, направленные, в том числе, на отказ от ее газа, заставляют Европу искать новые источники энергии. Один из них — водород. Частичный переход на него в будущем возможен, но полной замены не получится из-за разницы в технологиях, дефицита и высокой цены, рассказал агентству "Прайм" эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. Украина предложила Европе свою замену российскому газу

"Если говорить о сжигании газа и водорода в топках ТЭС и бытовых приборах, то технологически этот процесс отличается только требованиями к оборудованию. Помимо настройки горелок, это включает повышенные требования к уплотнениям, трубопроводам и хранилищам. Дело в том, что молекула водорода гораздо меньше молекулы метана, поэтому водород более летуч. Смесь же водорода с воздухом чрезвычайно взрывоопасна", — отметил он.

По мнению Коптева, сейчас переход европейского производства на водород невозможен. "Этот водород сейчас негде взять. В 2020 году в мире производилось всего 87 млн тонн водорода, причем большая часть — из того же природного газа. По планам Международного энергетического агентства, к 2050 году производство водорода должно составить порядка 530 млн тонн, но даже тогда он займет не больше 20% мирового энергетического баланса, а половина по-прежнему придется на газ", — объяснил собеседник агентства.

При этом водород не является дешевым ресурсом. "Серый" водород, который производится из природного газа путем паровой конверсии, стоит сейчас около $2 за кг. Столько же стоит "коричневый" водород, который получают из угля. "Зеленый", на который делается основная ставка и который получается электролизом воды с использованием "чистой" энергии, стоит уже $10 за кг. МЭА рассчитывает к 2050 году снизить эту цифру до $2 за кг за счет развития возобновляемой энергетики, рассказал эксперт ИРТТЭК.

Газ, даже при нынешних ценах, стоит меньше доллара за килограмм, если использовать сравнимые единицы. То есть даже перевод электростанции на "серый" водород вдвое увеличит затраты на топливо, не говоря уже о том, что такая конверсия никак не решает основного вопроса — прекращение использования газа.

Трубопроводный российский газ по-прежнему остается наиболее дешевым вариантом для Европы. Если цена спотовых поставок сейчас ниже 900 долларов за тысячу кубов, то стоимость трубопроводного в зависимости от условий контракта примерно на 50-30% ниже.

"Таким образом, в обозримой перспективе я не ожидаю массового перехода на водород — основой энергетики останется ископаемое топливо", — подытожил он.