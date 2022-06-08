МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров дал старт началу строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы государства. Новак назвал сроки строительства иранской АЭС "Бушер" с участием России

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июня, дал старт началу строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, глава государства "нажал на кнопку на пульте управления, после чего произошел взрыв, символизирующий старт масштабной стройки".

В 2012 году Россия и Киргизия заключили соглашение о строительстве в Киргизии на реке Нарын Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырех станций и Камбар-Атинской ГЭС-1. Общая запланированная мощность каскада должна была составить 237,7 МВт. Для строительства каскада было создано ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", половина которого принадлежала "Русгидро" с российской стороны, вторая половина — ОАО "Электрические станции" со стороны Киргизии.

Но в 2016 году парламент Киргизии в одностороннем порядке расторг соглашение о строительстве каскада. К тому моменту "Русгидро" вложила в проект 37 миллионов долларов собственных средств и впоследствии потребовала вернуть их. В феврале 2022 года кабмин Киргизии заявил, что спор между российской компанией и правительством республики по этому вопросу урегулирован. В мае президент подчеркнул, что Киргизия способна отстроить ГЭС самостоятельно, но при этом не откажется от возможной помощи соседних стран.