МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Члены администрации президента США Джо Байдена призывают конгресс поддержать инициативу по выделению 4,3 миллиарда долларов для приобретения обогащенного урана напрямую у местных производителей и развития этой индустрии, чтобы снизить зависимость от российского импорта топлива для ядерных реакторов на фоне санкций. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. В США заявили о смерти "американской мечты"

По данным министерства энергетики США, перебои в поставках урана могут привести к нарушениям функционирования промышленных ядерных реакторов в стране. Поэтому ведомство считает выделение такой суммы для развития мощностей по обогащению урана внутри страны "крайне необходимым", указало Блумберг.