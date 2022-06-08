Bloomberg: в США призвали снизить зависимость от российского урана
Bloomberg: США хотят снизить зависимость от российского урана, нарастив его производство
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Члены администрации президента США Джо Байдена призывают конгресс поддержать инициативу по выделению 4,3 миллиарда долларов для приобретения обогащенного урана напрямую у местных производителей и развития этой индустрии, чтобы снизить зависимость от российского импорта топлива для ядерных реакторов на фоне санкций. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным министерства энергетики США, перебои в поставках урана могут привести к нарушениям функционирования промышленных ядерных реакторов в стране. Поэтому ведомство считает выделение такой суммы для развития мощностей по обогащению урана внутри страны "крайне необходимым", указало Блумберг.
https://1prime.ru/energy/20220608/837115279.html
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