Еврокомиссия пока не начала обсуждение пошлин на импорт нефти из России
Глава Еврокомиссии опроверг работу ведомства над пошлинами на российскую нефть
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МОСКВА, 8 июн ПРАЙМ. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что на данный момент в ведомстве не знают о работе над какими-либо пошлинами на российскую нефть, которую некоторые европейские страны продолжают закупать.
По славим политика, Евросоюз уведомит о начале работы над подобным предложением. "На данный момент мне неизвестно о каком-либо развитии", — отметил Мамер.
https://1prime.ru/energy/20220608/837117413.html
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