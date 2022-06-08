МОСКВА, 8 июн ПРАЙМ. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что на данный момент в ведомстве не знают о работе над какими-либо пошлинами на российскую нефть, которую некоторые европейские страны продолжают закупать. Reuters: экспорт нефти из порта Козьмино в июле может стать рекордным

По славим политика, Евросоюз уведомит о начале работы над подобным предложением. "На данный момент мне неизвестно о каком-либо развитии", — отметил Мамер.