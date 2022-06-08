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ЕП высказался против "смены энергозависимости" Евросоюза
Энергетика
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Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге высказались против новой энергозависимости Европейского союза. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен... ПРАЙМ, 08.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге высказались против новой энергозависимости Европейского союза.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах сообщества диверсифицировать поставки энергоресурсов, переориентировавшись с российских контрактов на поставки из США.
Евродепутаты в ходе дебатов в Страсбурге выступили против перемещения энергетической зависимости сообщества с одного региона мира на другой.
"Это стало бы просто повторением старых ошибок", — говорится в заявлении Европарламента.