МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге высказались против новой энергозависимости Европейского союза. Еврокомиссия пока не начала обсуждение пошлин на импорт нефти из России

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах сообщества диверсифицировать поставки энергоресурсов, переориентировавшись с российских контрактов на поставки из США.

Евродепутаты в ходе дебатов в Страсбурге выступили против перемещения энергетической зависимости сообщества с одного региона мира на другой.

"Это стало бы просто повторением старых ошибок", — говорится в заявлении Европарламента.