ПЕКИН, 9 июн — ПРАЙМ. Китай по итогам первых пяти месяцев сократил объемы импорта нефти и природного газа в годовом выражении на 1,7% и 9,3% соответственно, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китай наращивает объемы внешней торговли

Как следует из данных таможни, в январе-мае объем импорта нефти уменьшился на 1,7% — до 216,7 миллиона тонн. При этом в стоимостном выражении вырос до 151,76 миллиарда долларов, что на 55,8% больше, чем годом ранее.

Импорт природного газа сократился на 9,3% и составил 44,9 миллиона тонн. В стоимостном выражении увеличился на 57,5% — до 26,88 миллиарда долларов.