МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Эффективность санкций Запада против России снижается вследствие роста закупок Китаем и Индией энергоносителей у Москвы, и есть опасения, что все больше стран будут совершать "обходные маневры", пишет Nihon Keizai.

В то время как США и Евросоюз ввели ограничения на поставки российский нефти, Китай и Индия наращивают ее закупки, и доходы России только возросли от увеличения объема поставок ресурсов альтернативным приобретателям.

По данным компании Refinitiv, объем сырой нефти, которую Китай вывозит из России морским путем, без учета трубопроводов, составил в мае около 800 тысяч баррелей в сутки. Это более чем на 40% больше по сравнению с январем. Морской импорт российской нефти в Индию вырос с нуля в январе до чуть менее 700 тысяч баррелей в день в мае. По оценке издания, это "очень впечатляющие цифры".

Произошли изменения и среди покупателей российского угля. Япония и другие страны сократили его закупки, а его экспорт в Индию значительно вырос, также Китай работает над расширением поставок. Высока вероятность, что летом существенно увеличится импорт российского СПГ Китаем, кроме того, индийские энергетические компании значительно расширили спотовые закупки СПГ из России.

Издание указывает, что хотя поставки российского трубопроводного природного газа в некоторые европейские страны, такие, как Польша и Болгария, были приостановлены, это никак не повлияло на них в плане сокращения в целом. "Наоборот, они даже увеличиваются на фоне существенного роста европейских цен на импортируемый природный газ," – отмечается в статье.

Соединенные Штаты и Европа просят Китай и Индию не покупать российские нефть и уголь, однако в условиях стремительного роста мировых цен на энергоносители экономическая выгода от приобретения подешевевшей российской продукции велика, говорится в материале. "Также есть опасения, что все больше стран и организаций будут совершать по отношению к санкциям обходные маневры, например, искажать регистрацию судов и пункты назначения", — указывает издание.



