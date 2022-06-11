Энергокризис ускорил "зеленый" переход Запада, считает эксперт Холкин
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Энергетический кризис ускорил переход Запада на "зеленую" повестку, однако участие российских компаний в нем будет практически невозможным, рассказал РИА Новости директор Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Холкин.
"Реакция на энергетический кризис породила тенденции противоположной направленности. С одной стороны, мы видим, что происходит расконсервация угольных станций, ускоряется освоение новых газовых месторождений на Северном море, прокладываются новые маршруты поставок СПГ. С другой стороны, в Европе в связи с актуализацией вопросов энергетической безопасности ускоряются процессы перехода на ВИЭ, наращиваются планы развития атомной энергетики", — считает Холкин.
По мнению эксперта, сложившаяся ситуация в Европе стратегически ускоряет энергетический переход, в то время как ограничивать его будут только дефицит материальных ресурсов и производственных мощностей, необходимых для создания новых источников энергии и систем её накопления.
Это все, по его словам, открывает колоссальные перспективы для компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики. "Однако для российских компаний в ближайшее время участие на этих рынках будет практически невозможным", — добавил он.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны начали вводить санкции против РФ, в частности — на российские энергоносители. Это привело к тому, что цены на природный газ, уже заметно выросшие в 2021 году, резко взмыли вверх. Кроме того, пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, в частности предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа 2022 года. Шестой же пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
https://1prime.ru/energy/20220611/837147686.html