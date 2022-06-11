МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Энергетический кризис ускорил переход Запада на "зеленую" повестку, однако участие российских компаний в нем будет практически невозможным, рассказал РИА Новости директор Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Холкин. Эксперт объяснил, почему Европа не сможет уйти от российского газа

"Реакция на энергетический кризис породила тенденции противоположной направленности. С одной стороны, мы видим, что происходит расконсервация угольных станций, ускоряется освоение новых газовых месторождений на Северном море, прокладываются новые маршруты поставок СПГ. С другой стороны, в Европе в связи с актуализацией вопросов энергетической безопасности ускоряются процессы перехода на ВИЭ, наращиваются планы развития атомной энергетики", — считает Холкин.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация в Европе стратегически ускоряет энергетический переход, в то время как ограничивать его будут только дефицит материальных ресурсов и производственных мощностей, необходимых для создания новых источников энергии и систем её накопления.

Это все, по его словам, открывает колоссальные перспективы для компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики. "Однако для российских компаний в ближайшее время участие на этих рынках будет практически невозможным", — добавил он.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны начали вводить санкции против РФ, в частности — на российские энергоносители. Это привело к тому, что цены на природный газ, уже заметно выросшие в 2021 году, резко взмыли вверх. Кроме того, пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, в частности предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа 2022 года. Шестой же пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.