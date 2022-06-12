ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что рост цен на бензин и инфляции в стране стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине. В США признали крах попытки сплотить мир против России

"Какую мысль я хочу донести: это, действительно, последовательно. И субпродукт, я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО. Будет стоить европейским странам и нам. Потому что вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти", — сказал Байден на приеме нацкомитета Демократической партии.

Расшифровку выступления президента США распространила пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что его администрация пытается добиться снижения цены на бензин в стране. "Но суть в том, что мы какое-то время будем жить с этой инфляцией. Она будет постепенно снижаться, но мы будем жить с ней какое-то время", — сказал Байден.

"Многие люди обеспокоены из-за инфляции, цен на еду и других проблем, но факт в том, что у нас самая быстро растущая экономика в мире", — сказал Байден.

Далее, согласно расшифровке, зал ответил на это аплодисментами, а президент США решил уточнить, что говорит серьезно. "Нет, нет, это не шутка. Это не шутка", — цитирует Байдена пресс-служба.

Цены на бензин в США достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон (3,785 литра) топлива в среднем по стране.