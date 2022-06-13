МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия будет рада ситуации, которая складывается на мировом нефтяном рынке из-за введенных против нее же санкций — соответствующее мнение для издания Časopis argument высказала чешская экономист Илона Швигликова. Европейской экономике предрекли крах из-за санкций против России

По ее словам, даже если России придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад. "Думать, что такая политика сломит Российскую Федерацию, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС", — подчеркнула эксперт.

Она указала, что нефтяное эмбарго ― маневр, который будет иметь для Евросоюза серьезные последствия, и предположила, что для ЕС они будут значительно хуже, чем для России, которая без труда найдет альтернативные рынки.

Перед Евросоюзом встанет задача заменить российскую нефть за счет других источников, причем так, чтобы еще и решить невероятно сложную проблему с логистикой: нужно найти дополнительные поставки, танкеры и мощности НПЗ, отметила она. Теоретически этот ребус разрешим, но высока вероятность, что всё это, в том числе на фоне нынешней напряженной ситуации на нефтяном рынке, приведет к росту цен на нефть, заявила эксперт.

"Проявляя свою идеологическую жесткость, ЕС сам себе повышает цены на нефть. Причем, будучи бедным в сырьевом плане регионом, который зависит от импорта разного рода сырья, Европа занимается удивительным саморазрушением прямо у нас на глазах", — подчеркнула Швигликова.

При этом предполагать, что в условиях, когда прогнозируемый мировой спрос достигнет ста миллионов баррелей в день, "российская нефть будет безуспешно мыкаться по миру" и не найдет покупателей, ― значит выдавать желаемое за действительное, добавила она.