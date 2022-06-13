Заправки "Лукойла" под брендом Teboil начали появляться на месте Shell
Заправки "Лукойла" под финским брендом Teboil начали появляться в Москве на месте Shell
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Заправки, купленные "Лукойлом" у компании Shell, уже начали появляться в Москве под финским брендом Teboil, обновленная АЗС была замечена на Рязанском проспекте, передает корреспондент РИА Новости.
На обновленной АЗС убрали фирменную ракушку Shell и заменили ее красным логотипом Teboil. Вместо усовершенствованного топлива V-Power, принадлежащего британско-нидерландской компании, на заправке нового бренда теперь можно залить Аи-95+, Аи-98+ и ДТ+.
Неделю назад "Лукойл" сообщал, что будет развивать сеть автозаправочных станций в России под новым топливным брендом Teboil и уже приступил к поэтапному ребрендингу заправок. Также компания отмечала, что для новых АЗС будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива и собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой "Лукойла".
Teboil основан в Финляндии в 1934 году и является в этой стране одной из крупнейших организаций в отрасли. Российским потребителям бренд знаком по смазочным материалам, поставки которых в СССР начались ещё в 1960-х годах. Сегодня на российском рынке представлено около 150 наименований высококачественной продукции бренда.
https://1prime.ru/energy/20220613/837153789.html
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