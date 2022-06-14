МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас во вторник на встрече с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Баркиндо обсудил международные цены на нефть в краткосрочной и долгосрочной перспективе и отношения Греции с нефтедобывающими странами, сообщила пресс-служба министерства. Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК

"Греция становится столпом энергетической безопасности и узлом транзита энергии для всей Юго-Восточной Европы. В критический момент мы углубляем наше сотрудничество, значительно снижая зависимость стран обширного региона от российского газа. Мы укрепляем национальную энергетическую безопасность и защищаем нашу страну от импортируемых энергетических кризисов", — сказал Скрекас.

Баркиндо встретился в Афинах также с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, который подчеркнул необходимость снабжать Европейский Союз и его государства-члены энергией по доступным ценам.

В Греции последние недели растут цены на бензин. Сейчас средняя цена литра 95-го бензина составляет 2,41 евро. 30 мая, за день до принятия ЕС шестого пакета антироссийских санкций с эмбарго на импорт нефти из России, литр 95-го бензина стоил 2,28 евро.

За год цены на горюче-смазочные материалы выросли на 36,6%.