МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 15 по 25 июня будет отгружать нефть только с одного из трёх выносных причалов, это связано с плановым обследованием акватории, заявки грузоотправителей будут выполнены, сообщила пресс-служба компании. Bloomberg: Германия решила не национализировать Gazprom Germania Gmbh

КТК в рамках реализации программы планово-предупредительных ремонтов, а также в рамках замены выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2, планирует "проведение мероприятий, связанных с касанием морского дна". Но поскольку прибрежные морские районы в прошлом неоднократно являлись зоной боевых действий, прежде чем выполнить эти работы, необходимо обследовать и устранить остаточную минную опасность.

"В ходе предварительных обследований в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 были выявлены гидроакустические и магнитные цели, требующие их дообследование и утилизацию в случае необходимости", — сообщили в КТК.

"Эксплуатация ВПУ — 1 и 2 на период с 15 по 25 июня в рамках планового останова не будет осуществляться. Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей", — отметили в компании.

По итогам утилизации потенциально взрывоопасных предметов КТК получит разрешение работ, связанных с касанием дна, в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2, добавила компания.