МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что считает решение РФ сократить прокачку газа по "Северному потоку 1" политическим решением. Поставки по "Северному потоку" ожидаются в объеме до 100 миллионов кубов

Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.

"В рамках тесных консультаций с Еврокомиссией мы констатировали, что техническое обслуживание этих аппаратов не подлежит санкциям, я лично подтвердил это Siemens", — заявил Хабек на пресс-конференции в среду.

По его словам, аппараты "были обслужены в Канаде". "Мы находимся в контакте с Канадой в отношении того, насколько канадские нормы это (техобслуживание) позволяют. Но первая передача аппаратов в рамках техобслуживания, которая является релевантной, приходится, по нашим данным, на осень. И тогда нехватка целого ряда этих аппаратов не будет насколько большой, как (снижение на прокачки на) 40%. Поэтому у меня впечатление, что то, что вчера случилось, является политическим решением, а не технически обоснованным решением. Какое это влияние окажет на европейский и немецкий газовый рынок — этого нужно подождать", — добавил он.

Он отметил, что "в Германии нет проблем со снабжением". Газохранилища продолжают заполняться.

Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.