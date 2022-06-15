МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханихикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у "Росатома" есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Евросоюз планирует закупать газ через Египет из Израиля

"Конструкция (отказа) абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована", — сказал Лихачев в интервью телеканалу РБК-ТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы, конечно, свой путь юридический пройдем. Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет", — добавил глава "Росатома".

Шанс вернуть эти деньги "большой", подчеркнул Лихачев. "У нас есть опыт аналогичной работы. И опыт этот успешный", — сказал глава "Росатома".

По словам Лихачева, правительство Финляндии приняло решение, "некомфортное для финского бизнеса", и переложило ответственность за разрыв контракта на проектную компанию Fennovoima Oy, 34% в которой принадлежало "Росатому". "Парадокс состоит в том, что нам направлено заключение о расторжении контракта от имени совета директоров (компании), где у нас 34%. Нас даже не позвали на это заседание", — отметил глава "Росатома".

Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project после этого сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным и требует компенсации.

Решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсинки было оказано давление из-за рубежа, заявила ранее в мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.