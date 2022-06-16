Новак спрогнозировал рост поставок нефти по ВСТО в 2022 году
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ПОСТАВКИ НЕФТИ ПО ВСТО В 2022 ГОДУ МОГУТ ВЫРАСТИ НА ПОРЯДКА 7 МЛН ТОНН — НОВАК НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20220616/837195242.html
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ПОСТАВКИ НЕФТИ ПО ВСТО В 2022 ГОДУ МОГУТ ВЫРАСТИ НА ПОРЯДКА 7 МЛН ТОНН — НОВАК НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20220616/837195242.html
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