2022-06-16T15:16:42+03:00

2022-06-16T15:16:42+03:00

2022-06-16T15:16:42+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220616/837195242.html

Новак спрогнозировал рост поставок нефти по ВСТО в 2022 году

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПОСТАВКИ НЕФТИ ПО ВСТО В 2022 ГОДУ МОГУТ ВЫРАСТИ НА ПОРЯДКА 7 МЛН ТОНН — НОВАК НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60