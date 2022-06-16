МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ЕВРОПА В 2021 ГОДУ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЗАПЛАТИЛА 350-400 МЛРД ЕВРО, В ЭТОМ ГОДУ ИЗ-ЗА СВОИХ РЕШЕНИЙ ПЕРЕПЛАТИТ ЕЩЕ 400 МЛРД ЕВРО — НОВАК НА ПМЭФ

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