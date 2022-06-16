2022-06-16T16:11:28+03:00
2022-06-16T16:11:28+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20220616/837196501.html
Новак рассказал, сколько переплатила Европа за энергоресурсы
Энергетика
Новости
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. ЕВРОПА В 2021 ГОДУ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЗАПЛАТИЛА 350-400 МЛРД ЕВРО, В ЭТОМ ГОДУ ИЗ-ЗА СВОИХ РЕШЕНИЙ ПЕРЕПЛАТИТ ЕЩЕ 400 МЛРД ЕВРО — НОВАК НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
нефть, энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ЕВРОПА В 2021 ГОДУ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЗАПЛАТИЛА 350-400 МЛРД ЕВРО, В ЭТОМ ГОДУ ИЗ-ЗА СВОИХ РЕШЕНИЙ ПЕРЕПЛАТИТ ЕЩЕ 400 МЛРД ЕВРО — НОВАК НА ПМЭФ
Новость дополняется