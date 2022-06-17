МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пользователи сайта французского издания Le Figaro остро отреагировали на сообщения о снижении потоков газа в страны Европы по газопроводу "Северный поток". Напомним, что ситуация с транспортировкой по трубопроводу осложнилась проблемами с ремонтом турбин для него в Канаде.

В начале этой недели российский экспортер газа "Газпром" проинформировал об ограничениях на компрессорной станции "Портовая", из-за которых поставки по "Северному потоку" смогут составлять не более 100 миллионов кубов в день при плане в 167 миллионов кубов. Это вызвано задержками в ремонте турбин немецкого производителя Siemens. Поясняется, что на "Портовой" могут использоваться только три газоперекачивающих агрегата. Позднее, в среду, экспортер проинформировал, что будет останавливать на этой станции еще одну газотурбину. По этой причине с 16 июня по "Северному потоку" будет возможно прокачивать максимум 67 миллионов кубов в сутки.

Le Figaro отмечает, что в ФРГ ставят все процессы вокруг прокачки Россией топлива в ЕС в контекст "высокой напряженности в отношениях".

Статья вызвала большой отклик пользователей ресурса и они оставили много комментариев под публикацией.

"Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером", — считает юзер Ecusettedenoireuil.

"Эту фразу надо выгравировать на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе!" — соглашается пользователь Marcel69.

Ano85293 задается вопросом о направленности антироссийских мер стран Запада: кому они должны делать больно. "Они больше делают больно России или, не дай Бог, самой Европе?!"

"Европе, Европе больно делают! Россия компенсирует свои расходы за счет скачка на цену газа!" — отвечает еще один пользователь портала.

Как сообщает канадская газета National Post, сами США и страны ЕС, громко призывая отказаться от российских энергоресурсов, покупают российскую нефть черед Индию. По информации издания, большой объем сырой нефти реэкспортируется американским и европейским покупателям при посредничестве индийских нефтеперерабатывающих заводов.

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