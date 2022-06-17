МОСКВА, 17 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Ситуация с поставками российского газа по "Северному потоку", сократившимися из-за позиции Канады и неготовности властей Германии следовать интересам своей экономики, становится проблемой для всей Европы. Какие риски она несет и есть ли перспективы ее решения, разбирался "Прайм". Нефтяной калейдоскоп. Как США вернут России ее деньги

ГАЗА БУДЕТ МЕНЬШЕ

"Газпром" накануне заявил, что останавливает эксплуатацию второго по счету газоперекачивающего агрегата (ГПА) производства концерна Siemens на компрессорной станции (КС) "Портовая", которая работает на нужды снабжающего Германию природным газом трубопровода "Северный поток". Основание — "в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя)". Ранее, 14 июня, стало известно, что российская энергетическая компания не смогла получить один из ГПА после проведенного в Канаде ремонта в связи с позицией властей этой страны (которые видят в таком шаге нарушение антироссийских санкций, поддерживаемых официальной Оттавой, традиционно пребывающей в русле внешней политики Вашингтона).

Если отсутствие одного из необходимых для работы "Портовой" агрегата, как указал "Газпром", вынуждает ограничить поставки по "Северному потоку" объемом 100 млн кубометров в сутки (при плановом показателе 167 млн кубометров в сутки), то вывод из эксплуатации второго по счету ГПА неизбежно ведет к сокращению прокачки уже до 67 млн кубометров (практически на 60% относительно плановой).

И последствия не заставили себя долго ждать: немецкая энергетическая компания Uniper, по информации Bloomberg, уже получает на четверть меньше российского газа, чем это обусловлено договором с "Газпромом".

ОПАСНАЯ ПОЛИТИКА

Следует заметить, что министр экономики Германии Роберт Хабек, комментируя произошедшее, в ставшей уже традиционной для Берлина русофобской манере обвинил в возникшей ситуации именно Россию: она, по разумению чиновника, сокращает экспорт газа в Европу, чтобы разбалансировать рынок региона и повысить цены. Канцлер Германии Олаф Шольц присоединился к этой критике, приписав политические мотивы ситуации вокруг "Северного потока" именно действиям Москвы, а не Оттавы.

Следует заметить, что выпады лидеров Германии полностью коррелируют с риторикой действующей администрации Белого дома во главе с Джо Байденом, назвавшим текущее удорожание топлива и продовольствия в США "налогом Путина".

Надо признать, что стоимость природного газа в Европе действительно резко выросла: существенное сокращение поставок по "Северному потоку" совпало с частичной приостановкой экспорта из США (с терминала Freeport LNG, ремонтные работы на котором, как выяснилось 15 июня, продлятся до трех месяцев). В результате цена на энергоноситель на ключевом европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах в середине торгового дня 16 июня впервые с начала апреля превысила уровень, который соответствует 1500 долларов за тысячу кубометров.

При этом проблемы с трубопроводом, как указывают специалисты, усилят конкуренцию европейских заказчиков с покупателями в Азии за сжиженный природный газ (СПГ).

Интересно, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 5 декабря проводить с попавшими под санкции российскими банками (Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", Альфа-банком, Совкомбанком, их подразделениями, ВЭБом и ЦБ РФ) операции, касающиеся энергоносителей (включая используемых для выпуска биотоплива), будь то добыча, производство, любая переработка или обогащение, транспортировка или закупки. Поможет ли это европейским потребителям трубопроводного газа из России — вопрос риторический.

РИСКИ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Отраслевые эксперты указывают, что возникшие технические затруднения на "балтийском" направлении, вне всяких сомнений, представляют существенную проблему и для России, поскольку ведут к резкому сокращению поставок природного газа на основной рынок сбыта, в Европу, и, следовательно, могут способствовать снижению денежного потока в бюджет страны. Невысокие перспективы роста транзита в регион через Украину (заявленное официальным Киевом нежелание гарантировать безопасность транспортировки через ГИС "Сохрановка" вынудило "Газпром" продолжать прокачку исключительно через ГИС "Суджа") и отказ Польши продолжать закупки объемов, поставлявшихся по маршруту "Ямал-Европа", оставляют меньше возможностей для наращивания транспортировки в обход "Северного потока".

"Этот случай указывает на уязвимость российских энергообъектов к технологическим санкциям", — констатирует главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.

А эксперт Дмитрий Коптев, директор медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК), сетует, что проблемы из-за оборудования Siemens были вполне предсказуемыми, когда в 2014 году против России были введены санкции. "Можно вспомнить, какой скандал разразился, когда выяснилось, что турбины немецкого концерна были через посредника поставлены в Крым", — напоминает он.

Однако подобных ситуаций в случае с газопроводами, ведущими непосредственно в Германию, российская сторона, по всей видимости, не ожидала ни восемь лет назад, ни летом 2021 года, когда подходило к концу строительство "Северного потока — 2", так и не запущенного в эксплуатацию (вначале — под предлогом несоответствия законодательству Германии, затем — в связи с нескрываемой сугубо политической позицией Берлина). Впрочем, допустить от руководства ведущей экономики Европы, что оно полностью и безоговорочно поддержит любую по степени жесткости линию Вашингтона на конфронтацию с Москвой без оглядки на собственные интересы, видимо, не могли.

Однако сравнительно быстрое и эффективное решение для Европы есть, указал в ходе ПМЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер: "Северный поток — 2" по-прежнему готов к эксплуатации, и газ по нему можно поставлять в Европу уже сейчас. Катят бочку: с кем Европе придется драться за газ

Так что "мяч" в истории с сокращением поставок по "Северному потоку", в любом случае, на "стороне" Германии. И в связи с этим на повестке стоит один вопрос: пойдет ли Берлин на новое обострение во взаимоотношениях с Москвой, чреватое постепенным демонтажем существующего экономического величия, или типичный немецкий рационализм в совокупности с политической волей возьмут верх над логикой "трансатлантического единства"?

Как бы то ни было, в 2021 году Европа, как заявил российский вице-премьер Александр Новак в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, заплатила за энергоресурсы 350-400 млрд евро. А по итогам текущего года в результате своих решений вполне может переплатить еще 400 млрд евро.